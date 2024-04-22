في يومها العالمي.. 6 طرق بسيطة لتعلُّم اللغة الإنجليزية وإتقانها

يوافق اليوم الاحتفال باليوم العالمي للغة الإنجليزية، وهي اللغة الأولى على مستوى العالم والأكثر انتشارًا، واختير هذا اليوم من كل عام لكونه يوم وفاة الكاتب الإنجليزي ويليام شيكسبير، أحد أعظم الكتاب المسرحيين على مر العصور.

اليوم العالمي للغة الإنجليزية

وتزامنًا مع الاحتفال بـ اليوم العالمي للغة الإنجليزية، يمكن الإشارة إلى أنها تعد اللغة الأولى والأكثر انتشارًا في العالم، ويتحدث بها أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم، أي ما يعادل نحو 20% من سكان العالم، سواء كلغة أولى أو ثانية، كما أنها تعد اللغة الرسمية في 53 دولة على مستوى العالم، وفقًا لموقع «BBC NEWS عربي».

أهمية اللغة الإنجليزية

وتتمثل أهمية اللغة الإنجليزية في الآتي:

1- أداة أساسية للتواصل مع أشخاص من جميع أنحاء العالم:

إذ تُتيح اللغة الإنجليزية التواصل مع أشخاص من مختلف الثقافات والخلفيات، ما يُثري العلاقات الشخصية ويُوسّع آفاق الفرد.

2- مفتاح المعرفة:

إذ تُنشر غالبية الأبحاث العلمية والمواد التعليمية باللغة الإنجليزية، ممّا يجعل تعلمها ضروريًا للوصول إلى أحدث المعارف والمعلومات في مختلف المجالات.

3- سهولة التنقل والتواصل:

تُسهل اللغة الإنجليزية السفر والتواصل مع السكان المحليين في أي دولة، ما يُتيح تجربة ثقافية غنية ورحلة ممتعة.

4- الحصول على فرص وظيفية أفضل:

تُزيد اللغة الإنجليزية من فرص الحصول على وظيفة أفضل وراتب أعلى، ما يحسن من المستوى المعيشي ويفتح آفاقًا جديدة للنجاح المهني.

6 طرق لتعلم اللغة الإنجليزية

ويمكن تعلُّم اللغة الإنجليزية وإتقانها من خلال اتباع السُبل التالية: