رئيس «المؤتمر»: سيناء شهدت تنمية شاملة وغير مسبوقة في عهد السيسي

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيبقى يوما مشهودا في عمر الوطن ويجسد إرادة شعب أبى أن يعيش في ظل الانكسار وسيظل رمزا للفخر والعزة والكرامة بقواتنا المسلحة الباسلة، التي ضرب رجالها أروع الأمثلة في البطولة لتحرير أرضنا المباركة من الاحتلال، وأعادوا سيناء الحبيبة إلى أحضان الوطن العظيم ووجهوا رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصري لا يقبل الهزيمة أو التفريط في حبة واحدة من أرضه.

25 أبريل سيظل رمزا للفخر والعزة والكرامة

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، في بيان، أن تحرير سيناء لم يكن مجرد فعل عسكري، بل كان رمزًا للصمود والثبات، والعزيمة الشديدة على تحقيق النصر ونحن نستذكر هذه الذكرى، لا بد لنا من تقدير الجهود الضخمة التي بذلها جميع من ساهم في هذا الإنجاز الوطني، ولنعاهد أنفسنا بمواصلة النضال من أجل بناء وطننا وتطويره في جميع المجالات.

ولفت إلى أن سيناء شهدت تنمية شاملة ومشروعات كبرى غير مسبوقة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم من خلال خطة إنشاء خدمات متكاملة انتهجتها الدولة، بالإضافة إلى حرص الدولة على استغلال كافة الموارد المتاحة في سيناء ووضعها في مصاف المناطق الجاذبة للاستثمار بما يعود بالنفع على مصر واقتصادها القومي.

الدولة نجحت في استعادة سيناء من براثن الإرهاب

وأشار إلى أنه على مدار 10 سنوات نجحت الدولة في استعادة سيناء من براثن الإرهاب، ولم تدخر جهدا في حربها للقضاء على الإرهاب، وإعادة تعميرها من جديد، وخصصت الدولة ميزانية كبرى من أجل إعادة الإعمار، وبالفعل نجحت في عودة سيناء بثوب جديد، وهو نموذج حقيقي يكشف عن إرادة الوطن في التعمير بعد حرب دامية قادتها مصر لاقتلاع جذور الإرهاب.