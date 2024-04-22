10 خطوات لإضافة حساب بنكي جديد على «إنستاباي».. اعرفها

يستخدم الملايين تطبيق «إنستاباي» التابع للبنك المركزي المصري الذي يعمل على التحويل النقدي بشكل لحظي على مدار 24 ساعة، ويقدم العديد من الخدمات مثل دفع الفواتير المنزلية، ويتساءل البعض هل يمكن إضافة أكثر من حساب بنكي على التطبيق؟

وأجاب تطبيق «إنستاباي» عبر الموقع الرسمي له، على هذا السؤال بأن جميع حساباتك البنكية وبطاقات ميزة مسبقة الدفع بالبنوك التي تقدم الخدمة يمكن ربطها بالتطبيق، ولا يوجد حد معين لعدد الحسابات، ولكن يجب أن تكون مسجلة لدى البنك بنفس رقم الهاتف المحمول.

ونرصد في السطور التالية خطوات إضافة حساب بنكي جديد على «إنستاباي»، حسب الموقع الرسمي للتطبيق.

خطوات إضافة حساب بنكي جديد على «إنستاباي»

- اختيار إدارة الحسابات.

- اختيار أضف حساب جديد.

- اختيار البنك المتوافر عليه حسابك.

- لابد أن يكون حسابك مسجل على رقم التليفون الخاص بك.

- كتابة رقم البطاقة البنكية المكونة من 16 رقم.

- كتابة الرقم السري.

تسجيل حساب بنكي جديد

- سيظهر كل حسابات العميل في البنك يجب اختيار الحساب المراد.

- بعد ذلك اختيار عنوان الدفع ipa للحساب لاستخدامه بدلًا من رقم الحساب.

- سيتم إرسال otp على رقم تليفونك ستقوم بكتابتها في الخانة المخصصة في التطبيق وعمل رقم سري ipn pin مكون من 6 أرقام لاستخدامه بعد ذلك عند التحويلات.

- يتم تسجيل الحساب.

- يمكن إضافة حساب بنكي جديد مرة أخرى بهذه الطريقة.