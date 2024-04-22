سكرتارية المرأة باتحاد العمال تنظم احتفالية لتكرم الأمهات المثاليات

عقدت سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تحت رعاية محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، برئاسة عايدة محي الدين، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات من مختلف النقابات العامة، تقديرا لدورهن وتميزهن في عملهن ودورهن الأسري المتميز.

دور المرأة المصرية

وقالت عايدة محي الدين رئيس سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المرأة المصرية تقوم بدور محوري داخل مجتمعها وأسرتها، وتتحمل الصعاب وتتحدي أي معوقات تواجهها، مشيرة إلى تكريم 28 أما مثالية من مختلف النقابات العامة، وأن الاختيارات لم تأت عشوائية، بل ترشيحات من النقابات العامة لشخصيات نسائية لها دور مؤثر في عملها وأسرتها.

وخلال الاحتفالية، أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المرأة العاملة هي أهم تروس المنظومة ولهذا تحظي باهتمام القيادة السياسية وسعيها لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، مضيفا أن الدولة المصرية تعي جيدا دور المرأة وأهميته، فهي صمام الأمان وهي نصف المجتمع ومحرك و داعم للنصف الثاني.

زيادة العمل والإنتاج

ووصف هشام المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمشرف على سكرتارية المرأة العاملة والطفل، المرأة المصرية بأنها «عمود البيت والاقتصاد» وأنها الداعمة للوطن في كل استحقاقاته، ودائما تقف ضد من يحاول النيل من وطنها، مشيرا إلى ما تقدمه القيادة السياسية من دعم لتمكين المرأة.