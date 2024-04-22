بفائدة بسيطة.. كل ما تريد معرفته عن قرض «باب رزق» من البنك الزراعي

يقدم البنك الزراعي المصري الحكومي، برامج تمويل متنوعة من بينها «باب رزق» لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر في قرى الريف المصري، من خلال فائدة بسيطة وإجراءات سهلة على حد وصف البنك عبر الموقع الرسمي.

وقرض باب رزق يستهدف تقديم التمويل لـ«المرأة الريفية والمعيلة، صغار التجار، الحرفيين، والباعة الجائلين» من أجل تنفيذ مشروعات جديدة لتوفير مصدر رزق جديد وزيادة الدخل.

ونرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن قرض باب رزق من البنك الزراعي المصري، بحسب الموقع الرسمي للبنك.

قرض باب رزق

- الحد الأدنى لمبلغ التمويل ألفين جنيه والحد الأقصى 15 ألف جنيه.

- الفائدة 14% متناقصة.

- يمكن زيادة مبلغ التمويل للعميل 25 ألف جنيه في حال سداد مدة لا تقل عن 6 أشهر.

- وإذا تم سداد القرض الأول، يمكن زيادة قيمة التمويل إلى 50 ألف جنيه والسداد على 36 شهر.

- دورية السداد شهريًا، ربع سنويًا، نصف سنويًا، حسب طبيعة التمويل والغرض من النشاط.

الفئات المستهدفة من قرض باب رزق

- الفئات المستهدفة من قرض باب رزق «المرأة الريفية والمرأة المعيلة، الباعة الجائلين العاملين في تجارة المنتجات الزراعية والأدوات ومستلزمات الزراعة على سبيل المثال الأعلاف والأسمدة، العاملون في الصناعات الريفية و الحرفية (صناعة السجاد والتريكو)، مربي الطيور (الدواجن، البط، الأرانب وغيرهم)، مربي الأغنام والماعز، وأصحاب الحرف اليدوية».

- فترة سماح حتى 60 يومًا قبل أول قسط.

- إمكانية الاشتراك بين 4 مقترضين في قرض واحد.

- يمكن ضمان المقترضين بعضهم البعض.

- إمكانية إصدار بطاقة ميزة البنك لزراعي المصري مجانًا.