رسالة عاجلة من «التعليم» لطلاب الثانوية العامة 2024 بشأن أسئلة الامتحانات

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات نهاية العام الدراسي بالنسبة للثانوية العامة، مقسمة لأربعة نماذج «أ، وب، وج، ود»، تضم نفس الأسئلة، لكن بترتيب مختلف فقط في كل نموذج.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن حصول الطالب على نموذج أسئلة مختلف في كل امتحان أمر طبيعي، ولا يوجد به أي مشكلة إطلاقا؛ لأن الاختلاف في ترتيب الأسئلة فقط، مشددا على ضرورة أن يكتب الطالب رقم النموذج الذي حصل عليه في بياناته أعلى كراسة الإجابة.

فيديو توضيحي كامل للتفاصيل

وتابع: «غير صحيح تماما ضرورة حصول الطالب على نفس رقم النموذج في كل الامتحانات، ويمكن أن يحصل على نموذج مختلف في كل امتحان، وقريبا ستنشر الوزارة فيديو توضيحي كامل للتفاصيل كافة عن طريقة كتابة البيانات، والإجابة في البابل شيت، وكراسة إجابة الأسئلة المقالية».