رؤساء جامعات: بدء الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي خلال 15 يوما

أعلن عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل بمختلف الكليات الاثنين المقبل، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدين أنه سيتم الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني التي ستعقد في يونيو المقبل خلال 15 يوما من انتظام الدراسة، وذلك التزاما بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

انتظام الدراسة بالجامعات الاثنين المقبل

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في تصريحات لـ«الوطن»، انتظام العمل بمختلف الكليات الاثنين المقبل بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، موضحا أنه سيتم في نهاية الشهر الجاري الاستعداد لامتحانات نهاية العام.

ومن جهته، قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو الأعلى للجامعات الخاصة، إن الاستعدادات لامتحانات الترم الثاني سيتم العمل عليها خلال الـ15 يوما المقبلة، موضحا أن العمل بمختلف القطاعات منتظم دون رصد أي مشكلات.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وفي ذات السياق، قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن الدراسة ستنتظم في كليات الجامعة الأسبوع المقبل، وامتحانات الترم الثاني ستنطلق خلال شهر يونيو وفقا لقرارات الأعلى للجامعات.