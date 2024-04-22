باحث بالشؤون الإيرانية: تعاون طهران مع واشنطن يتعلق بصفقة ما

قال عمرو أحمد، الباحث في الشؤون الإيرانية، إن التاريخ دائما ما يشير إلى أن تعامل إيران مع الولايات المتحدة يكون به مقابل أو صفقة، مردفا، إذا عدنا للتاريخ في الحرب الإيرانية العراقية، فطهران حصلت على أسلحة من «الشيطان الأكبر».

وأضاف «أحمد» خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه منذ عام 2010 حدثت عدة اغتيالات إسرائيلية بحق العلماء الإيرانيين وقادة الحرس الثوري، حيث جرى اغتيال 6 علماء في 2010 واغتيال أبو البرنامج النووي الإيراني في 2020، فهل إيران قدمت ردا؟ الإجابة لا.

وأشار إلى أن إيران استفادت من هذا الموضوع في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بأن كل ما سبق من اغتيالات تحتاج من خلالها تحقيق مصالح مرتبطة بإزالة اسم الحرس الثوري من كونه منظمة إرهابية والإفراج عن مجموعة من الأموال المحتجزة وتخفيف الضغط على إيران في المنطقة.

ولفت إلى أن الرد الذي حدث في يناير 2020 على اغتيال قاسم سليماني، باستهداف قاعدة عين الأسد بـ50 صاروخا، خرج حينها «ترامب» في فيديو شهير بأنه تم التواصل مع الولايات المتحدة وإخلاء القاعدة والصواريخ لم تستهدف البنية التحتية.