تراجع قوي للدولار أمام الجنيه في البنوك الآن.. «اعرف وصل كام»

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بشكل ملحوظ في فترة التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين 22-4-2024، ليسجل نحو 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

وترصد «الوطن» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 22-4-2024، بمختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات من قبل البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم، 48.1 جنيه للشراء و48.2 جنيه للبيع، مقارنة مع أسعار أمس 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وتراجع الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم، إلى 48.11 جنيه للشراء، و48.21 جنيه للبيع، مقارنة مع أسعار أمس عند 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

فيما هبط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر، إلى 48.09 جنيه للشراء و48.19 للبيع، مقارنة مع أسعار أمس 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

فيما تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، إلى 48.1 جنيه للشراء و48.2 للبيع، مقارنة مع أسعار أمس 48.28 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع.