فعاليات اليوم الثاني من مهرجان أسوان الدولي.. أبرزها إعلان منصة الأرشيف

تنطلق ثاني فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، اليوم الاثنين، في دورته الثامنة.

حوار مع أستاذة مونتاج وجلسة سينما

وسيبدأ اليوم بحوار مع أستاذة المونتاج دكتور منى الصبان، ومن ثم سيكون هناك جلسة للسينما والوعي المجتمعي وهي جلسة خاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.

افتتاح استوديو ورش مهرجان أسوان

كما سيتمّ افتتاح استوديو ورش مهرجان أسوان، وبعدها ختام برنامج الورش والإعلان عن منصة الأرشيف، ثم افتتاح محكى أرشيف سينما الجنوب.

وستقدم الفنانة سلوى محمد علي ورشة توجيه الممثل، فيما ستُختتم فعاليات اليوم بجلسة حوارية للمخرجة هالة خليل.