أسعار الفضة تصل إلى أعلى مستوياتها عالميا منذ 3 سنوات

اقتربت أسعار الفضة من 28 دولارًا للأوقية، لتحوم عند أعلى مستوى لها منذ مايو 2021، وتتبع ارتفاع الذهب مدعومًا بزيادة الطلب الاستهلاكي والصناعي، حيث استفادت الفضة من عودة المستثمرين إلى سوق صناديق الاستثمار المتداولة، مع تدفقات بقيمة 10.7 مليون أونصة في الأسبوعين الماضيين، ما رفع إجمالي حيازات صناديق الاستثمار المتداولة من الفضة بنسبة 3% منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 724 مليونًا.

علاوة على ذلك، أدت بيانات التصنيع القوية من الصين أكبر مستهلك وتوقعات نمو منشآت الطاقة الشمسية إلى تحسين التوقعات الصناعية للمعدن.

أسعار الفضة عالميا

من ناحية أخرى، تأثرت الضغوط الهبوطية بانخفاض التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط بعد انسحاب معظم قوات الدفاع الإسرائيلية من جنوب قطاع غزة وانخفاض الرهانات على خفض سعر الفائدة الفيدرالي في يونيو بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع.

ويحول المتداولون انتباههم الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية القادمة ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الوضوح بشأن توقيت دورة التيسير النقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011.

توقعات أسعار الفضة

وارتفعت الفضة بمقدار 4.22 دولار أمريكي/ أوقية أو 17.74% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ويُتوقع تداول الفضة بسعر 25.58 دولار أمريكي/ أوقية بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 27.13 دولار خلال 12 شهرًا.