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دراما المتحدة

واقعة صادمة داخل الملعب تتسبب في إصابة لاعب بالرأس.. ما علاقة الجمهور؟

كتب:

عبير خالد
11:37 م | الإثنين 22 أبريل 2024
واقعة إصابة اللاعب

واقعة إصابة اللاعب

واقعة صادمة داخل أحد الملاعب تسببت في إصابة لاعب في رأسه، إذ كانت تسير الأمور على ما يرام، إلى أن تحمس الجمهور مع أجواء المباراة، وبدأوا في إلقاء العديد من الأشياء من أعلى المدرجات لتصدم أحدهم برأسه وتتسبب في إصابته.

ووثق مقطع فيديو إصابة اللاعب الإسباني بابلو سيسيليا لاعب أتلتيكو ناشيونال؛ الأمر الذي جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وتعاطف الكثير معه، خاصة بعد تأثره بما حدث له معبرًا عن حزنه الشديد مما فعله الجمهور عبر العديد من اللقاءات التلفزيونية قائلًا: «رأسي يؤلمني ونزفت القليل من الدماء» بحسب موقع سبورت الإسباني.

واقعة مؤلمة لأحد اللاعبين على أرضية الملعب

حدثت تلك الواقعة في المباراة التي أقيمت بين أتلتيكو ناشيونال وميديلين، في الجولة 18 من الدوري الكولومبي، وتعرض اللاعب بابلو سيسيليا الإسباني إلى إصابة في رأسه بسبب إلقاء أحد الجماهير لسلاح أبيض سقط على رأسه مباشرة وسبب له نزيفًا في الحال.

تفاصيل إصابة اللاعب

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثق تلك المشاهد المؤلمة، لحظة استعداد «بابلو» لتنفيذ رمية تماس، غير مدرك ما ينتظره من الجمهور، ليتفاجأ بذلك الأمر، وسرعان ما يتحرك الحكم إليه، وكاد أن يلغي المباراة تمامًا، إلا أن اللاعب رفض ذلك وأكمل اللعب مع زملائه رغم إصابته.

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