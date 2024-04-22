واقعة صادمة داخل الملعب تتسبب في إصابة لاعب بالرأس.. ما علاقة الجمهور؟

واقعة صادمة داخل أحد الملاعب تسببت في إصابة لاعب في رأسه، إذ كانت تسير الأمور على ما يرام، إلى أن تحمس الجمهور مع أجواء المباراة، وبدأوا في إلقاء العديد من الأشياء من أعلى المدرجات لتصدم أحدهم برأسه وتتسبب في إصابته.

ووثق مقطع فيديو إصابة اللاعب الإسباني بابلو سيسيليا لاعب أتلتيكو ناشيونال؛ الأمر الذي جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، وتعاطف الكثير معه، خاصة بعد تأثره بما حدث له معبرًا عن حزنه الشديد مما فعله الجمهور عبر العديد من اللقاءات التلفزيونية قائلًا: «رأسي يؤلمني ونزفت القليل من الدماء» بحسب موقع سبورت الإسباني.

واقعة مؤلمة لأحد اللاعبين على أرضية الملعب

حدثت تلك الواقعة في المباراة التي أقيمت بين أتلتيكو ناشيونال وميديلين، في الجولة 18 من الدوري الكولومبي، وتعرض اللاعب بابلو سيسيليا الإسباني إلى إصابة في رأسه بسبب إلقاء أحد الجماهير لسلاح أبيض سقط على رأسه مباشرة وسبب له نزيفًا في الحال.

INFORMARA ROLDAN?

El objeto corto punzante que le enviaron a Ceppelini de Nacional pudo lesionarlo, las bolsas de agua y monedas que le tiraron a la árbitra no tienen razón de ser. Roldán detuvo el juego pero debe informar a la Comisión disciplinaria para que tome los correctivos pic.twitter.com/Em2XtK931o — joseborda (@joseborda1) April 22, 2024

تفاصيل إصابة اللاعب

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثق تلك المشاهد المؤلمة، لحظة استعداد «بابلو» لتنفيذ رمية تماس، غير مدرك ما ينتظره من الجمهور، ليتفاجأ بذلك الأمر، وسرعان ما يتحرك الحكم إليه، وكاد أن يلغي المباراة تمامًا، إلا أن اللاعب رفض ذلك وأكمل اللعب مع زملائه رغم إصابته.