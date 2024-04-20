سبب غريب وراء عدم وضوح الرؤية في مباراة الأهلي ومازيمبي.. ما علاقة زوجة المصور؟

حالة من الجدل أثارتها الصورة السيئة، لنقل مباراة الأهلي ومازيمبي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت في الكونغو، على ملعب مازيمبي، وسط صعوبة شديدة في رؤية أحداث المباراة أو مسار الكرة، طوال الـ90 دقيقة، ما أثار حالة من الغضب بين الجماهير، التي فقدت متعة المباراة بسببها.. فما السبب الحقيقي وراء ذلك؟

سبب عدم وضوح الرؤية في مباراة الأهلي ومازيمبي

الأزمة كانت ثنائية ما بين عدم وضوح الرؤية وطريقة التصوير الغريبة التي جعلت المشاهدين يفقدون القدرة على تتبع الكرة ومشاهدة المباراة بشكل أفضل، خاصة أن المصور اعتمد زوايا توضح جزءا صغيرا من الملعب، مع التركيز على بعض الكادرات غير المهمة في أحداث المباراة، ما أثار حالة من الغضب الشديد والسخرية بين الجماهير.

الإعلام الكونغولي يوضح سببًا غريبًا وراء الأزمة

«المصور مراته ولدت».. هكذا خرج الإعلامي أحمد حسام ميدو بتصريح مثير بعد انتهاء المباراة، ليؤكد خلاله أنه اطلع على وسائل الأعلام الكونغولية بعد انتهاء لقاء الأهلي ومازيمبي، والتي أكدت أن المصور الرئيسي للمباراة اعتذر عن المشاركة في ضمن طاقم المباراة قبل دقائق من انطلاقها.

المثير في الأمر، أن ميدو أكد أن وسائل الإعلام الكنغولية، أشارت إلى أن المصور الرئيسي اعتذر، ليضطر المسؤولين إسناد مهمة تصوير المباراة للمتخصص في العلاج الطبيعي للفريق، الأمر الذي جعل الصورة تظهر بهذا الشكل غير الواضح والذي حمل العديد من الأخطاء وعدم الوضوح في الرؤية طوال الـ90 دقيقة.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، عقب انتهاء المباراة التي أعقبها حالة جدل واسعة بسبب تلك الأزمة: «‏المصور الرئيسي لمباراة ‎مازيمبي والأهلي مراته خلفت النهارده واعتذر في آخر ساعة واللي صور الماتش بتاع العلاج الطبيعي..أخبار مؤكده من الإعلام الكونغولي».

وكان الأهلي تعادل سلبيًا في مباراة الذهاب أمام مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي أقيمت في الكونغو، على أن ينتظر الحسم في لقاء الإياب، الذي يقام في القاهرة يوم 26 من أبريل الجاري.