3 طرق مجانية لمشاهدة مباراة الزمالك ودريمز.. إليك تردد القنوات المفتوحة

ساعات قليلة ويفتح ستاد القاهرة أبوابه لاحتضان المباراة الحاسمة التي تجمع الزمالك بنظيره دريمز، في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية، في لقاء يعقد جماهير الفارس الأبيض آمالهم عليه، لتحقيق الفوز ووضع قدمًا في نهائي البطولة القارية والاقتراب من اللقب القاري.. فما الطرق المجانية لمشاهدة مباراة الزمالك ودريمز؟

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ودريمز في الكونفدرالية

بطولة الكونفدرالية تنقل بشكل حصري عبر شاشة قنوات بي أن سبورتس، لكن قنوات أون تايم سبورتس الأرضية حصلت على حقوق نقل المباريات للأندية المصرية التي تنافس بطولة أفريقيا، خلال المواجهات التي تقام على أرضها، وهو ما يتيح الفرصة لأون تايم الأرضية لنقل المباراة بشكل طبيعي خلال اللقاء الحاسم اليوم، التي تقام في السادسة مساء.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز

التردد الرقمي الأرضي: UHF32.

التردد التماثلي الأرضي: UHF9.

3 طرق مجانية لمشاهدة مباراة الزمالك ودريمز

هناك أيضًا أكثر من طريقة مجانية لمتابعة مباراة الزمالك ودريمز، بينها متابعة المباراة عبر البث الحي الذي تعرضه إذاعتي الشباب والرياضة وأون تايم إف إم، مثلما تفعل في المباريات الهامة والحاسمة خاصة في المسابقات الأفريقية التي ينافس بها الأندية المصرية.

الزمالك يخوض المباراة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وهو يعاني من غيابات بالجملة وصلت إلى 11 لاعبًا، لعل أبرزهم أحمد السيد زيزو الذي عانى من إصابة خلال لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، بينما يواصل أحمد فتوح الغياب بسبب الإصابة وعمر جابر للسبب ذاته، ويبتعد أيضًا محمود شيكابالا عن الصورة في المباريات الأخيرة للفارس الأبيض.

الزمالك يخوض المباراة منتشيًا بالفوز الاستثنائي الذي حققه على الأهلي، ضمن منافسات دوري nile، والتي رفعت رصيده من النقاط إلى 21 نقطة، لذلك تأمل الجماهير أن يواصل الانتصارات ويقترب من الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب الغائب من سنوات طويلة.