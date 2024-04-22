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دراما المتحدة

كاتب صحفي: مصر والأردن أكثر الدول دفاعا عن القضية الفلسطينية

كتب:

عمرو هلال
10:20 م | الإثنين 22 أبريل 2024
الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة

الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة

أكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، أن مصر حذرت من اجتياح رفح الفلسطينية ودفع الفلسطينيين إلى الدولة المصرية أو المملكة الأردنية الهاشمية، باعتبار أن هذا الأمر تهديد للأمن القومي في الدولتين، موضحًا ان الأخطر هو أن الدول التي لديها تماس مع القضية الفلسطينية تجد نفسها طرفا من أطراف الصراع.

الأردن يمارس دورا رشيدا في القضية الفلسطينية

وأضاف «قمحة»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك حديثا عن وجود أزمة داخلية في الأردن بسبب جماعة الإخوان الإرهابية، ووجود ضغوط عليها لزجها في الصراع، رغم أن الأردن يمارس دورا رشيدا مع الدولة المصرية.

ونوه «قمحة»، بأن مصر والأردن أكثر الدول المعنية بالدفاع عن القضية الفلسطينية.

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بقلم عمرو هلال