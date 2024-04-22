أحمد ناجي قمحة: مصر أكثر دولة قدمت مساعدات للقضية الفلسطينية منذ عام 1948

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، إنّ الدور الرشيد للدولة المصرية في التعامل مع القضية الفلسطينية، ليس وليد اللحظة، مؤكدا أن البيروقراطية أنقذت الدولة المصرية في اللحظات الصعبة منذ سنوات.

الدولة المصرية عملت بقوة في ملف القضية الفلسطينية

وأضاف «قمحة»، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه منذ سنوات عملت الدولة المصرية بقوة في ملف القضية الفلسطينية رغم الضعف الشديد في الداخل المصري؛ لأن مصر تدرك أكثر من غيرها أن كل ما حدث في الإقليم منذ الثمانينيات حتى اليوم، هدفه تحلل حائط الصد الأول؛ لكي ينفرد الكيان المحتل بالفلسطينيين العُزل.

الدولة المصرية تحملت كلفة اقتصادية كبيرة منذ 7 أكتوبر

وشدد على أن مصر أكثر دولة قدمت مساعدات وحاربت من أجل القضية الفلسطينية، منذ عام 1948، متابعا: «استنزفت اقتصاديا واستنزفت كل مقدراتها، ومنذ أحداث السابع من أكتوبر تحملت الدولة المصرية كلفة اقتصادية كبيرة، فقد تضررت السياحة ومكونات الصادرات والواردات وحركة الملاحة».