نور أيوب بطلة كأس مصر في الجمباز الأيروبيك تحلم بالعالمية: «هشرف بلدي»

تمكنت الطفلة نور أحمد سمير أيوب، ابنة الإسكندرية وصاحبة الـ12 عامًا ونجمة نادي الاتحاد السكندري، من تحقيق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية لجمباز الأيروبيك، هذا الأسبوع، في فئة فردي مرحلة 14 عامًا.

وكانت «نور» بطلة الجمباز المتألقة، قد حصلت على الميدالية الذهبية في كأس مصر في ديسمبر 2023، ليرتفع سقف أمنياتها للوصول إلى العالمية، وتتمنى نور تمثيل مصر في البطولات الدولية ورفع علم مصر، وهو أهم أمنياتها.

المركز الأول والذهبية

وتقول البطلة الصغيرة نور أيوب لـ«الوطن»: «أفخر بأن أكون ممثلة لنادي الاتحاد السكندري، أحد أهم وأكثر أندية الإسكندرية شعبية. وحين أدخل أي بطولة، سواء على مستوى الإسكندرية أو على مستوى الجمهورية، ألعب بكل حماس ولا أرضى سوى بالذهبية والمركز الأول، لأنني أمثل ناديًا عريقًا يستحق أن يكون الأول دائمًا، لقد تربيت على روح البطولة والمنافسة، وأحلم بالانضمام لمنتخب مصر وتمثيل مصر دوليًا ورفع علم مصر في البطولات الدولية»

دعم الأسرة

وتضيف أنها طالبة بالصف الخامس بمدرسة الإقبال القومية للغات، ومثلها الأعلى في الجمباز هي شقيقتها الكبرى، التي تلعب في فئة تحت 17 عامًا، ويدعمها والداها بقوة دائمًا ويوفران لها كافة الإمكانيات التي توفّر لها المناخ المناسب للحصول على البطولات، وكذلك التفوق الدراسي، كما تدعمها شقيقة والدها الإعلامية منال أيوب، التي تشجّعها وتبثّ فيها روح الحماس، مؤكدة أنّ الشخص لابد أن يتمتع بشخصية البطل ويعيشها ليحصل على البطولات.