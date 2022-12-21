«القابضة للكهرباء»: 43 مليون جنيه استثمارات الشركة بالعام المالي 2020-2021

انعقدت اليوم الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الذي أثنى على الجهود التى بذلها أعضاء مجلس إدارة الشركة، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

43 مليون جنيه استثمارات وإعادة تأهيل شركات الكهرباء

قال المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، في تصريحات صحفية، نفذت استثمارات بالشركة القابضة هذا العام، بحوالى 43 مليون جنيه، مؤكدة أن الشركة نجحت بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية، فى التغلب على التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية، وإستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء، من خلال العديد من الإجراءات أهمها:

- المتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة، للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لجميع قطاعات الدولة.

- متابعة تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة، لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.

- التنسيق المستمر مع قطاع البترول، لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

تطوير مراكز خدمة العملاء

- متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية، وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء

ربط المشتركين مكانيا على خرائط المناطق

أشارت وزارة الكهرباء، في بيان، إلى سعى القطاع ممثلا فى الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، ليكون جزءا فعالاً من منظومة التحول الرقمى وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانيا على خرائط المناطق واليوميات، حيث تم الانتهاء من الربط المكانى لعدد حوالى 11.1 مليون مشترك، وتعزيز إدارة السيولة النقدية المتاحة، لتأمين سداد الالتزامات الحتمية ومستحقات قطاع البترول.

ولفتت إلى أنه تم سداد كامل الالتزامات المستحقة عن أعباء القروض المباشرة والقروض المعاد إقراضها والمضمونة، فى مواعيد استحقاقها دون تأخير، بالإضافة إلى الوصول لنسبة سداد حوالى 92% من قيمة مسحوبات المواد البتروليةه عام 2021-2022، إضافة إلى استكمال تطوير منظومة الحوكمة، بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية، ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والالتزام، بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتنفيذ استثمارات بالشركة القابضة هذا العام، بحوالى 43 مليون جنيه.

التحول التدريجى الى مصر الرقمية

اتخذت الشركة القابضة لكهرباء مصر، الخطوات اللازمة لعملية التسجيل فى المنظومة الجمركية، لإدخال جميع مستندات الشحن على موقع النافذة، كما تم فتح رقم تعاملى جمركى للشركة القابضة وشركات توزيع الكهرباء كل شركة على حدة، لمواكبة التحول الرقمى وتماشيا مع السياسة العامة للدولة والتحول الرقمى، وإرساء دعائم التحول التدريجى إلى مصر الرقمية وميكنة وتوجيه الخدمات والأنظمة للمشروعات القائمة بقطاع الكهرباء، فقد تم التعاقد مع شركة S.A.P على التصريح باستخدام برنامج S.A.P، لتنفيذ مشروع ميكنة قواعد البيانات.​