رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

تعيينات «القابضة للكهرباء».. 9 مايو آخر موعد لتلقي طلبات الوظائف

كتب:

سلامة عامر
09:10 ص | الأحد 21 أبريل 2024
وظائف الكهرباء- أرشيفية

وظائف الكهرباء- أرشيفية

حددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للقابضة للكهرباء يوم 9 من شهر مايو المقبل آخر موعد لتلقي طلبات شغل عدد من الوظائف القيادية والإشرافية، الشاغرة بديوان عام الشركة بحي الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق التابعة من درجة مدير عام ربط 1500، ودرجة مدير إدارة ربط 1140، طبقا لنظام العاملين، ولائحة المحامين بالشركة، وفقا لإعلان رقم 2 لسنة 2024. 

طريقة التقديم لوظائف المصرية لنقل الكهرباء 2024

وطالبت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من الراغبين لشغل الوظائف بتقديم الطلبات شخصيا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة العامة، لاختيار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركة. 

نوعية وظائف المصرية لنقل الكهرباء 2024

وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024 نوعية الوظائف المطلوبة، وهي:

أولا: الوظائف القيادية

- مدير عام الادارة العامة للملكية العقارية والتسجيل

شروط شغل الوظيفة

- حاصل على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون، وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 17 عاما للتعيين. 

- القيد أمام محاكم النقض، وانقضاء 17 عاما على الأشغال بالمحاماة.

- قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الاقل في وظيفة من الدرجة الأعلى مباشرة. 

- اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة. 

- توافر القدرة على القيادة والتوجيه.

ثانيا الوظائف الإشرافية ربط 1140

- عدد 3 وظائف بديوان عام الشركة، وهي:

** مدير إدارة حصر الأصول العقارية

** مدير إدارة حماية وتسجيل أملاك الشركة

** 6 وظيفة مدير إدارة الملكية العقارية بمناطق الشركة، موزعة كما يلي:

- وظيفة رقم 3 منطقة كهرباء القاهرة

- وظيفة رقم 4 منطقة كهرباء القناة بالإسماعيلية

- وظيفة رقم 5 منطقة كهرباء الدلتا بطلخا

- وظيفة رقم 6 منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا بالإسكندرية

- وظيفة رقم 7 منطقة كهرباء مصر الوسطى بالمنيا

- وظيفة رقم 8 منطقة كهرباء مصر العليا بأسوان

شروط شغل الوظيفة

- حاصل على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون وخبرة في مجال العمل 13 سنة للتعيين

- القيد أمام محاكم الاستئناف، وانقضاء 13 سنة على العمل بالمحاماة

- قضاء مدة في وظيفة من الدرجة الأعلى مباشرة لا تقل عن 5 سنوات للترقية

- اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة

اقرأ المزيد:

فصل الكهرباء عن عدد من المناطق بـ3 محافظات شمال الدلتا لأعمال الصيانة

«الكهرباء» تعقد المنتدى رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة في إفريقيا غدا

مجلس الوزراء: وقف تخفيف أحمال الكهرباء عن الكنائس خلال احتفال عيد القيامة

تعيينات وزارة الكهرباء.. تفاصيل الوظائف والشروط المطلوبة للتقديم

«المصرية لنقل الكهرباء»: مشروعات الربط تجعل القاهرة مركزا إقليميا لتبادل الطاقة

«المصرية لنقل الكهرباء»: توليد 100 جيجاوات من الطاقات الجديدة والمتجددة

وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء.. اعرف الشروط المطلوبة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2023

«شاكر» يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.