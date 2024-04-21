تعيينات «القابضة للكهرباء».. 9 مايو آخر موعد لتلقي طلبات الوظائف

حددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للقابضة للكهرباء يوم 9 من شهر مايو المقبل آخر موعد لتلقي طلبات شغل عدد من الوظائف القيادية والإشرافية، الشاغرة بديوان عام الشركة بحي الوزارات في العاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق التابعة من درجة مدير عام ربط 1500، ودرجة مدير إدارة ربط 1140، طبقا لنظام العاملين، ولائحة المحامين بالشركة، وفقا لإعلان رقم 2 لسنة 2024.

طريقة التقديم لوظائف المصرية لنقل الكهرباء 2024

وطالبت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من الراغبين لشغل الوظائف بتقديم الطلبات شخصيا باسم رئيس قطاع الموارد البشرية ورئيس الأمانة العامة، لاختيار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك بديوان عام الشركة.

نوعية وظائف المصرية لنقل الكهرباء 2024

وحددت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024 نوعية الوظائف المطلوبة، وهي:

أولا: الوظائف القيادية

- مدير عام الادارة العامة للملكية العقارية والتسجيل

شروط شغل الوظيفة

- حاصل على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون، وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل عن 17 عاما للتعيين.

- القيد أمام محاكم النقض، وانقضاء 17 عاما على الأشغال بالمحاماة.

- قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الاقل في وظيفة من الدرجة الأعلى مباشرة.

- اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة.

- توافر القدرة على القيادة والتوجيه.

ثانيا الوظائف الإشرافية ربط 1140

- عدد 3 وظائف بديوان عام الشركة، وهي:

** مدير إدارة حصر الأصول العقارية

** مدير إدارة حماية وتسجيل أملاك الشركة

** 6 وظيفة مدير إدارة الملكية العقارية بمناطق الشركة، موزعة كما يلي:

- وظيفة رقم 3 منطقة كهرباء القاهرة

- وظيفة رقم 4 منطقة كهرباء القناة بالإسماعيلية

- وظيفة رقم 5 منطقة كهرباء الدلتا بطلخا

- وظيفة رقم 6 منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا بالإسكندرية

- وظيفة رقم 7 منطقة كهرباء مصر الوسطى بالمنيا

- وظيفة رقم 8 منطقة كهرباء مصر العليا بأسوان

شروط شغل الوظيفة

- حاصل على ليسانس حقوق أو شريعة وقانون وخبرة في مجال العمل 13 سنة للتعيين

- القيد أمام محاكم الاستئناف، وانقضاء 13 سنة على العمل بالمحاماة

- قضاء مدة في وظيفة من الدرجة الأعلى مباشرة لا تقل عن 5 سنوات للترقية

- اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة