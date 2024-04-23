«عمال مصر» يوقع أول اتفاقية مصرية تركية لدعم العمل النقابي المشترك

وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، اتفاقية تعاون ودية ثنائية، مع الاتحاد العام لموظفي القطاع العام (مأمور سان) التركي، لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات النقابية بين البلدين.

اتفاقية مصرية تركية لدعم العمل النقابي المشترك

ووقع من الجانب المصري محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومن الجانب التركي علي يالتشن رئيس اتحاد عمال مأمور سان.

تناول اللقاء الذي حضره يعقوب يوسف رئيس اتحاد عمال البحرين وقيادات اتحاد عمال مصر، مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك لدعم العلاقات الثنائية بين الاتحادين، والحريات النقابية وتاريخ الحركة العمالية، وأهمية إنشاء علاقات طويلة المدى، قائمة على المنفعة المتبادلة والمعاملة بالمثل.

تطرق الحديث أيضا إلى ظروف العمل المتشابهة بين البلدين، وتعزيز التفاهم الدولي والتغيير الإيجابي في الوضع الإقليمي والدولي، والتغيرات الجوهرية في الاقتصاد العالمي.

شارك بالنقاشات هشام المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد، وعيد مرسال الأمين العام للاتحاد، وهشام رضوان أمين صندوق الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي، ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.

وأوضح «جبران» أن هذه هي الاتفاقية الأولى التي يتم توقيعها مع الجانب التركي، وتنص على 7 بنود هي:

تقديم خدمات الاستشارات والتدريب والتعليم

تبادل الوفود للتعرف علي خبرات الحياة العلمية ونشاط النقابات، ومساعدة الأفراد والمنظمات في البلدين علي بناء علاقات متبادلة، وتبادل المطبوعات والصحف والمجلات والمواد الأخرى ذات الصلة، وتقديم خدمات الاستشارات والتدريب والتعليم لبعضهما البعض، بالإضافة إلي تنظيم ورش العمل، وإبلاغ بعضهم البعض عن التطورات الأخيرة ذات الصلة في بلدانهم، و تقديم الدعم والتشاور المتبادلين بشأن القضايا والفعاليات الدولية.

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية الوحدة النقابية بين المنظمات النقابية المختلفة، مؤكدا أن التوحد في الرؤي والتكاتف كمنظمات نقابية في كافة القضايا المتعلقة بالعمل والعمال هو الملاذ الآمن لمواجهة أي تكتلات، وأن توحيد الرؤى والقرارات يؤدي إلي القوة والاستقلالية.

أهمية الاتفاقية مع اتحاد نقابات عمال مصر

ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لموظفي القطاع الحكومي بتركيا (مأمور سان )، أهمية الاتفاقية مع اتحاد نقابات عمال مصر، في ظل ظروف متشابهة بين البلدين سواء علي مستوى إنشاء الحركة العمالية، أو ظروف سوق العمل من ناحية العدد والطاقات والقدرات.

وقال رئيس الاتحاد التركي، إن الاتفاقية ستعمل على تبادل الخبرات النقابية وبناء قدرات المنظمتين، وتبادل المعلومات حول العمل النقابي.

وشارك يعقوب يوسف رئيس اتحاد عمال البحرين، في النقاش بكلمة أكد خلالها أن مصر وتركيا تمثلان قوة تنظيمية عمالية، وأننا لابد كأصحاب قضايا عادلة أن نتوحد ونتواجد بقوة.