لم تعد مشكلة.. تطبيق يرشد الرجال للتعامل مع نوبات الغضب لدى النساء

طوَّر مجموعة من المبرمجين تطبيقًا جديدًا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، يمكن من خلاله تعليم الرجال مهارة التواصل مع النساء وتهدئة غضبهن مهما بلغت شدته، وفي حالات الغضب المتنوعة التي قد تنتاب النساء من وقتٍ لآخر، وفقًا لموقع «العربية».

وتتمثل هذه الخدمة الجديدة التي تتم عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تسمى «AngryGF»، في تطبيق جديد يضع المستخدم في تجربة الوقوف أمام وجه امرأة غاضبة في مواقف مختلفة، مثل التأخر عن موعد للعشاء، ومن ثم يطلب منه تهدئة غضبها واحتوائها، ويقدم له المساعدات اللازمة لتعلُّم هذه المهارة في التواصل مع النساء، لا سيما الغاضبات منهن.

آلية عمل التطبيق

وأوضحت إيميليا أفايلز، إحدى مطوري خدمة «AngryGF» الجديدة، في تصريحات صحفية أن الهدف من هذا التطبيق هو تعليم المستخدمين بعض مهارات التواصل، لاستخدامها في تهدئة نموذج محاكاة المرأة الغاضبة، واستخدام مختلف الطرق لاحتوائها، لافتة إلى أن التطبيق يستخدم نموذج «GPT-4» الذكي، من تطوير شركة «OpenAI».

وشرحت «أفايلز» أنه عند استخدام التطبيق وبمجرد اختيار المستخدم لأحدها، يبدأ النموذج الذكي في تحليل ردوده المختلفة على نموذج المرأة الغاضبة، للتأكد من مدى قدرته على امتصاص غضبها واحتوائها، مشيرة إلى أن الخدمة تستخدم شريطًا، يبدأ من الصفر ويصل إلى 100%، لتحديد مدى امتصاص غضب المرأة، ويتحدد ذلك بحسب درجة إقناع ردوده لها، كما أن المستخدم لديه 10 فرص لتهدئة نموذج المرأة الغاضبة، عبر رسائله وردوده التي يتبادلها في سياق الحوار.

6.99 دولار اشتراك شهري

وعلى الرغم من أن الخدمة تتيح بعض السيناريوهات والمواقف مجانًا، فإنه إذا أراد المستخدم تكرار المحاولة واستخدام الخدمة مرة أخرى في فترة قصيرة، فسيحتاج إلى الاشتراك في الإصدار المدفوع، من خلال دفع اشتراك شهري 6.99 دولار.