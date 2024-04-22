مباردة «خير مزارعنا لأهالينا» في الكاتدرائية لمدة 3 أيام

استقبل المهندس رفيق الطوخي، مدير الديوان البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم، القوافل المتحركة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف على المنافذ والمعارض.

سلع أساسية بأسعار تنافسية

وتوفر قوافل وزارة الزراعة المتحركة، من خلال مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، تشكيلة كبيرة ومتنوعة من السلع الأساسية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى للمترددين على الكاتدرائية.

وأعرب مدير الديوان البابوى عن شكره وتقديره للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الجهود المتميزة التي تبذلها كافة أجهزة الوزارة في إطار دعم ومساندة المواطنين.

ومن المقرر أن تتواجد مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» في الكاتدرائية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الاثنين.

البابا يثمن جهود وزارة الزراعة

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتحت أكبر معرض على مستوى الجمهوريى لبيع السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق ما بين 20% و50%، ما جعل المعرض يلاقي رواجًا وإقبالاً كبيرًا من المواطنين.

وثَمَّنَ البابا تواضروس الثاني الجهود التي يبذلها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا المجال المهم، معربًا عن أمنياته باستمرار هذه المبادرة لدعم ومساندة المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.