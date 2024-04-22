أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات المستوى الرفيع، الخاص بالمدارس الرسمية للغات، للفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024، حيث يتم إجراء الامتحانات خلال اليوم الدراسي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب.

تقدم «الوطن» جدول امتحانات المستوى الرفيع للفصل الدراسي الثاني بكفر الشيخ، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم.

جدول امتحانات المستوى الرفيع للفصل الدراسي الثاني بكفر الشيخ

وبحسب جدول امتحانات المستوي الرفيع للفصل الدراسي الثاني، فإنّ طٌلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمدارس الرسمية للغات، يخٌوضون امتحاناتهم، كالتالي:

- الاثنين 29 أبريل 2024:

- مادة مستوى رفيع لغة إنجليزية لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الثاني الثانوي.

- مادة مستوى رفيع لغة فرنسية لطلاب الصفين الثاني الإعدادي والثالث الإعدادي.

- الثلاثاء 30 أبريل 2024:

- مادة مستوى رفيع لغة إنجليزية لطلاب الصف السادس الابتدائي، والصفين الثاني والثالث الإعدادي، والصف الأول الثانوي.

- مادة مستوى رفيع لغة فرنسية لطلاب الصف الأول الإعدادي.

إرسال جدول الامتحانات للإدارات التعليمية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أرسلت جدول امتحانات المستوى الرفيع، الخاص بالمدارس الرسمية للغات، للفصل الدراسي الثاني للعام 2023 - 2024، إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشره في المدارس الرسمية للغات، أمام الطلاب، تنفيذاً لتوجيهات محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم.