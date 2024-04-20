انخفاض جديد في أسعار السمك البلطي بالأسواق اليوم السبت

تراجعت أسعار السمك اليوم السبت 20-4-2024 في الأسواق، إذ سجل متوسط سعر كيلو السمك البلطي72 جنيهًا بالأسواق أي للمستهلك، وتشهد أسعار السمك البلطي رواجًا كبيرًا خاصة بعد موسم العيد مع تزايد الطلب على شراء السمك البلطي ذات الانتشار الأوسع بين المواطنين.

تنشر «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار السمك والجمبري اليوم في الأسواق للمستهلك، وفق المعلن رسميًا في الأسواق، ويزداد الاقبال على شراء السمك البلطي الأسواني بشكل كبير في الأسواق بسبب تراجع سعره إلى 50 جنيهًا للسمك متوسط الحجم.

أسعار السمك اليوم في الأسواق

- سعر كيلو السمك المكرونة السويسي نحو 95 جنيها بالأسواق، بنسبة تراجع 5 جنيهات للمستهلك.

- سعر كيلو السمك السردين المجمد بنحو 85 جنيها بالأسواق، بنسبة تراجع 10 جنيهات للمستهلك.

- سعر كيلو السمك الحدادي نحو 65 جنيها بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت 8 جنيهات للمستهلك.

- سعر كيلو السمك المرجان (الوسط) نحو 110 جنيهات بالأسواق، بنسبة تراجع 7 جنيهات للمستهلك.

- سعر كيلو السمك البلطي الأسواني بنحو 50 جنيها بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت 15 جنيها للمستهلك.

- سعر كيلو السمك القشر بياض (الممتاز) 128 جنيها، بنسبة تراجع 9 جنيهات للمستهلك.

- سعر كيلو السمك الفيليه البلطي 145 جنيها بالأسواق، بنسبة تراجع 9 جنيهات للمستهلك.

- سعر كيلو سمك موسى 190 جنيها بالأسواق، بنسبة انخفاض 10 جنيهات للمستهلك.

- سعر كيلو السمك الموزة نحو 80 جنيها بالأسواق، بنسبة تراجع 5 جنيهات للمستهلك.

فيما سجل متوسط سعر كيلو الجمبري الممتاز 330 جنيها بالأسواق، بنسبة تراجع 15 جنيها للمستهلك.