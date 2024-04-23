9 أمراض وأوبئة تهدد البشرية في 2024.. أخطرها أكثر فتكا بـ20 مرة من كورونا

خلال عام 2024 الحالي، بدأت العديد من الأمراض بالتفشي والانتشار على نطاق واسع، بعضها أصاب البشرية بالفعل، وبعضها حذرت منه منظمة الصحة العالمية من احتمال إصابته للبشر خلال هذا العام.

منذ ظهور فيروس كورونا قبل 4 سنوات، عانى العالم من تفاقم ملحوظ في الأمراض، بما في ذلك الأمراض المعروفة منذ عقود، والتي أصبحت تنتشر بشكل أكثر خطورة وتشكل تهديدًا متزايدًا.

حذر خبراء منظمة الصحة العالمية من احتمالية انتشار أوبئة جديدة في عام 2024، ونصحوا الدول العالمية بالاستعداد الجيد لمواجهة الأوبئة الجديدة التي تشكل تهديدًا للبشرية بعد جائحة فيروس كورونا، وفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية.

ووفقًا لتوقعات خبراء منظمة الصحة العالمية، فقدت حذرت من 9 أوبئة منها من انتشر ومنها سينتشر خلال هذا العام، وتأتي كالتالي:-

المرض X

أطلقت منظمة الصحة العالمية والعلماء في جميع أنحاء العالم تحذيرات غير مسبوقة بشأن المرض «X»، الذي أصبح محل اهتمام عالمي خلال الفترة الماضية.

وتثير هذه التحذيرات مخاوف من عودة المخاطر التي تهدد العالم، مشابهة لما حدث في بداية عام 2020 مع انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أدى إلى فرض قيود غير مسبقة على جميع دول العالم.

ووصف العلماء «المرض X» بأنه فيروس نظري لم يتم تحديده بعد، وحذروا من أنه قد يكون أكثر فتكاً بمعدل 20 مرة من فيروس كورونا، وأطلقت منظمة الصحة العالمية تحذيراتها بشأن هذا الفيروس، معتبرة إياه الخطر الأكبر الذي يهدد الكوكب في الفترة المقبلة.

متحور JN.1

أكد خبراء منظمة الصحة العالمية أن متحور «JN.1» قد ينتشر بشكل أكبر في مناطق متعددة حول العالم على الرغم من خطورته المنخفضة حاليًا، يقوم هذا المتحور بإضعاف جهاز المناعة بشكل كبير، ويعتبر مخادعًا بشكل كبير، وفقًا للبروفيسور بيتر أوبنشو من جامعة إمبريال كوليدج، حيث يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا طويل الأمد.

وتم الإبلاغ عن المتحور JN.1، الذي ينتمي إلى الفرع الأصلي BA.2.86، لأول مرة في أغسطس 2023، وقد انتشر إلى 41 دولة على الأقل حتى الآن.

إنفلونزا الطيور

حذرت منظمة الصحة العالمية من العثور على سلالة H5N1 من إنفلونزا الطيور في الحليب لأول مرة بتركيزات عالية جدًا، كما تم اكتشاف فيروس H5N1 بتركيزات عالية جدًا في الحليب الخام، وتم التأكد من أن إمدادات الحليب المبستر لا تزال آمنة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أعلن مسؤولو الصحة عن اكتشاف تركيزات عالية جدًا من إنفلونزا الطيور في الحليب.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس إنفلونزا الطيور المعروف أيضًا باسم H5N1 تم العثور عليه في الحليب الخام، وهو الحليب الذي لا يتم معالجته بعمليات البسترة القياسية للتخلص من البكتيريا.

الحصبة

صرحت منظمة الصحة العالمية زيادة حالات الإصابة بالحصبة عالميًا بسبب عدم تلقي الملايين من الأطفال التطعيمات، وحذرت من انتشار المرض على نطاق دولي.

حذر خبراء منظمة الصحة العالمية من زيادة حالات الإصابة بمرض الحصبة في عام 2024، بعد تسجيل أكثر من 30 ألف حالة إصابة خلال عام 2023ـ وصف الدكتور هانز هنري بي كلوج، المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا، هذا التطور بأنه مثير للقلق، ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للحد من انتشار المرض.

حمى الضنك

مرض حمى الضنك يُعتبر من أخطر الأمراض، وفقًا للدكتورة ماريا فان كيرخوف، خبيرة الأمراض المعدية، هناك مخاوف من انتشاره في عام 2024، بعد تسجيل حالات في دول مثل فرنسا، إيطاليا، وقبرص، حيث ينتقل عبر البعوض، وتشدد على ضرورة علاج هذا المرض.

وحذرت لديانا روخاس ألفاريز، رئيسة فريق الفيروسات المفصلية في قسم التأهب للأوبئة والوقاية منها ببرنامج الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن أكثر من 5 ملايين و5000 حالة وفاة بسبب حمى الضنك في جميع أنحاء العالم منذ العام الماضي.

جدري القرود

وفقا لخبراء منظمة الصحة العالمية، تم إضافة مرض جدري القرود إلى قائمة الأمراض التي تشكل خطرا على صحة السكان في جميع أنحاء العالم، يحذرون من انتشار سلالة جديدة غير كلاد 1 وكلاد 2.

وأعربت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، خبيرة الأمراض المعدية، عن قلقها بشأن انتقال السلالة إلى دول أخرى.

التهابات الجهاز التنفسي

ووفقًا للمنظمة، يتزايد عدد حالات الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي، بما في ذلك فيروس المخلوي التنفسي (RSV)، خلال فصلي الخريف والشتاء، من المتوقع أن تشكل هذه الحالات تهديدًا خاصة إذا تزامنت مع كوفيد-19 والإنفلونزا، كما حدث في نهاية العام الماضي.

ويُعتبر الفيروس المخلوي التنفسي البشري سببًا شائعًا لعدوى الجهاز التنفسي السفلي على مستوى العالم، خاصة بين الرضع والأطفال الصغار، يمكن أن تؤدي العدوى الأولية إلى التهاب حاد في القصيبات الهوائية، والذي قد يكون قاتل في بعض الحالات.

مقاومة مضادات الميكروبات

تؤكد منظمة الصحة العالمية أن مقاومة المضادات الحيوية (AMR) تعد واحدة من أهم التحديات العالمية التي تواجه الصحة العامة، حيث يُقدر أن حوالي 5 ملايين حالة وفاة سنويًا ترتبط بتلك المشكلة الصحية في جميع أنحاء العالم.

أكثر من نصف مليون وفاة ناتجة عن مقاومة المضادات الحيوية تحدث في الإقليم الأوروبي التابع لمنظمة الصحة العالمية، الذي يضم 53 دولة عضو في أوروبا وآسيا الوسطى.

حذرت المنظمة من تفاقم المشكلة سنة بعد أخرى، وتوقعت أن تتسبب مقاومة المضادات الحيوية في ما يصل إلى 10 ملايين حالة وفاة سنويًا بحلول عام 2050.

الزومبي

حذر عدد من العلماء من وجود تهديد وبائي جديد وغريب يواجه البشرية. في بيان أصدوره اليوم الأحد، عبر العلماء عن قلقهم من إمكانية إطلاق الفيروسات القديمة المحتجزة في التربة الصقيعية بالقطب الشمالي نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض، مما قد يؤدي إلى انتشار مرض الزومبي الكبير.

أشار العلماء إلى أنه تم فعلاً عزل سلالات من ميكروبات الميثوسيلا، أو فيروسات الزومبي كما تُعرف، من قبل الباحثين الذين أثاروا مخاوف من احتمال حدوث حالة طوارئ طبية عالمية جديدة، ليس بسبب مرض جديد على العلم، ولكن بسبب مرض من الماضي البعيد.