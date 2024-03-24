تحذير من وباء خطير يهدد البشرية.. يقضي على الملايين خلال ساعات

4 سنوات مرت على إعلان الإغلاق على مستوى العالم بسبب تفشي جائحة كورونا في 2020، وصدور تعليمات للمواطنين بالبقاء داخل منازلهم، ورغم عودة الحياة إلى طبيعتها نسبيًا على الأقل، لا يزال العالم متخوف من ظهور وباء جديد يرمز له بـ «أكس» يقضي على ملايين البشر خلال ساعات، خاصة بعد تحذير منظمة الصحة العالمية، من أن قدوم الوباء الجديد مسألة وقت فقط.

وباء خطير يهدد العالم.. مسألة وقت فقط

وحذر تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، من أن احتمالية تفشي وباء جديد أصبح «مسألة وقت»، مضيفًا أن هناك عدد من الحالات المعدية غير المعروفة حاليًا، قد تكون السبب وراء انتشار وباء جديد.

وأضاف خلال بيان منظمة الصحة العالمية المنشور على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أنه تم إعطاء تحذير عام 2018 من احتمال حدوث جائحة، وقد ثبت بالفعل أنهم محقين مع تفشي كورونا في 2020.

وأكد أن العالم غير مستعد لمواجهة وباء جديد «أكس»، مؤكدًا أنه لا تزال هناك حاجة للتواصل بين دول العالم، والاستعداد والتأهب لمواجهة الوباء الجديد.

وشدد على أن ما حدث خلال جائحة كورونا يعلمنا أن الوباء القادم مسألة وقت، قد يحدث بسبب فيروس الانفلونزا، أو أحد الفيروسات التاجية التي تنتشر في العالم خلال الفترة الماضية.

الاحتباس الحراري قد يؤدي إلى وباء جديد

ومع انتهاء أزمة جائحة كورونا، فأن السؤال المهم، ما هو الوباء المقبل الذي قد يتعرض إليه العالم؟ وبحسب المحاضرة في الأمراض المعدية في جامعة كينجس كوليدج بلندن، فأن ظاهرة الاحتباس الحراري وإزالة الأشجار من الغابات، تزيد من احتمالية «انتقال» أمراض فيروسية أو بكترية من الحيوانات إلى البشر، وفق ما نشر موقع سكاي نيوز العربية.

وأضافت أن جائحة كورونا كانت صعبة على الجميع، لكن الوباء القادم أقرب مما يمكن أن نتصور، وقد يأتي خلال عامين وربما يحتاج إلى أكثر من هذا، لذا نحتاج كعلماء أن نتخذ احتياطاتنا والبقاء يقظين ومستعدين لمواجهة الخطر الجديد.

وأوضحت إن إزالة الأشجار في مناطق الأمازون، وأفريقيا، يجعل الحيوانات والحشرات بلا مأوي، فتبدأ بالاقتراب من منازل البشر، بالإضافة إلى الاحتباس الحراري الذي أدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في العالم، وأصبح يسهل عملية انتقال الفيروسات التي ينقلها البعوض والقراد مثل حمى الضنك والقرم النزفية والسيكونجونيا، والتي انتقلت إلى أوروبا وعلى الرغم من أنها حالات نادرة إلا أنها أصبحت مرصودة بشكل ملحوظ.

وأكدت على أن ارتفاع درجات الحرارة في «البلاد الباردة» مثل انجلترا، سيؤدي إلى إمكانية وجود بعض أنواع الناموس التي تنقل الأمراض بين البشر.