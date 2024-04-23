عمرو يوسف يكشف أصعب مشاهد فيلم شقو (فيديو)

كشف الفنان عمرو يوسف، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن أصعب المشاهد التي تم تصويرها في فيلم «شقو»، والذي يعرض حاليًا بدور العرض محققًا إيرادات عالية.

ونشر عمرو يوسف فيديو خلال تصوير أصعب مشهد له في الفيلم، معلقًا: «من أصعب مشاهد الأكشن التي تمّت تنفيذها في فيلم شقو، تحت إشراف أندرو ماكنزي وفريقه المحترف، شكرًا للمخرج والصديق كريم السبكي، وشكرًا لمدير التصوير والصديق تيمور تيمور، لم أكن لأتمكن من تنفيذ المشهد بنفسي لولا الثقة الكاملة في كلّ عضو من الفريق».

أبطال فيلم شقو

فيلم «شقو» شارك في بطولته عدد من نجوم الفن، أبرزهم:عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، يسرا، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، جميل برسوم، وليد فواز، حنان يوسف، ويظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف، من تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي.