موجة شديدة الحرارة تضرب مصر اليوم.. نصائح مهمة من «الأرصاد» لمواجهتها

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود تغيرات في حالة الطقس، حيث تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها إلى أنّ ذورة الموجة الحارة غدا، ويُتوقع أن تقترب درجات الحرارة اليوم من 40 مئوية لتسجل 40 درجة في الظل.

موجة حارة تبدأ اليوم

ووجّه خبراء الأرصاد نصائح للمواطنين في ظل الموجة الحارة، وهي الإكثار من تناول السوائل الباردة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

درجات الحرارة الثلاثاء 23 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 24 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.