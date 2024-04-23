«الأرصاد» تحذر سكان 11 محافظة من الحرارة الشديدة اليوم: تصل إلى 42 درجة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية سكان 11 محافظة في شمال وجنوب الصعيد وجنوب البلاد من حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار.

طقس شديد الحرارة على 11 محافظة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، في تقرير صادر عنها، إلى أنَّ اليوم الثلاثاء هو بداية الموجة شديدة الحرارة، والتي تحدث نتيجة رياح جنوبية غربية وكتل صحراوية شديدة الحرارة قادمة من جنوب البلاد، لذا ستكون المدن والمحافظات في جنوب مصر هي أولى المحافظات المتأثرة بتلك الموجة الشديدة الحرارة والذي ستستمر حتى الخميس المقبل.

وتتراوح درجات الحرارة اليوم في محافظات الجنوب بين 40 إلى 42 درجة خلال ساعات النهار، في حين تنخفض بنحو 15 درجة مع بداية ساعات المساء، وتتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 22 إلى 25 درجة.

درجات الحرارة على الصعيد وجنوب البلاد اليوم

وجاءت درجات الحرارة المسجلة اليوم على 11 محافظة في شمال وجنوب الصعيد كالتالي:-

1- سيوة العظمي 40 الصغرى 22.

2- الفيوم العظمي 40 الصغرى 23.

3- بني سويف: العظمى 40 الصغرى 24.

4- المنيا: العظمي 40 الصغرى 23.

5- أسيوط: العظمى 40 الصغرى 24.

6- سوهاج: العظمى 40 الصغرى 25.

7- قنا: العظمى 40 الصغرى 25.

8- الأقصر: العظمى 41 الصغرى 26.

9- أسوان: العظمى 42 الصغرى 26.

10- الوادي الجديد: العظمى 40 الصغرى 25.

11- أبو سمبل: العظمى 40 الصغرى 25.