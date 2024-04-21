وظائف في مجال السفر براتب 13 ألف جنيه.. إليك الشروط وطريقة التقديم

أعلنت مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب، وظائف خالية بشركة رائدة في مجال السفر، وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي تفاصيل الوظائف، التي كشفت عنها المبادرة، من خلال صفحتها الرسمية عبر «فيس بوك».

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب الشركة شباب للتعيين في الوظائف التالية:

- وكيل استشاري سفر.

- وكيل مبيعات.

وذلك للقيام بالمهام التالية:

- ترويج وبيع حزم السفر للعملاء المحتملين.

- تقديم خدمة عملاء ممتازة واستفسارات العنوان.

- تحقيق أهداف البيع وتجاوزها.

مكان العمل

يعمل المقبولين في الوظائف بمقر الشركة بمدينة نصر

شروط القبول في الوظائف

حددت الشركة شروط للقبول في الوظائف والعمل بها هي على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس.

- أن يكون لديه خبرة عامين.

- الحد الأقصى للعمر 30 سنة.

المزايا والحقوق الوظيفية

- يحصل المقبولون في الوظائف على راتب من 10 آلاف جنيه حتى 13 ألف جنيه.

- الحصول على تأمين طبي واجتماعي.

- يوم واحد عطلة في الأسبوع و9 ساعات عمل.

كيفية التقديم على الوظائف

وحول كيفية التقديم للوظائف، أوضحت الشركة أنه على المهتمين بالتقديم للوظائف يرجي إرسال السيرة الذاتية المحدثة على @TAG وذكر المسمى الوظيفي في الموضوع (Final Call Travel Consultant Agent / Sales agent).

أو التقديم مباشرة على موقع توضيف مصر من هنــــــــــــا.