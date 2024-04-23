بزيادة 15%.. اعرف موعد صرف معاشات مايو لـ11 مليون مواطن

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف المعاشات الخاصة بشهر مايو 2024، وذلك بزيادة قدرها 15%، لعدد 11 مليون مواطن مُستفيد وذلك بالزيادة المُقررة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تبكير موعد صرف المعاشات

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أقر بتبكير موعد صرف المعاشات للأشخاص المُستفيدين الذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن، ليكون في شهر مارس الماضي بدلًا من شهر يوليو.

صرف بزيادة 15%

ووفقًا للقانون يتم صرف زيادة المعاشات الـ15% كحد أقصى في شهر يوليو من كل عام، ولكن نظرًا للظروف الحالية تم تبكير موعد الصرف، فضلًا عن أن الزيادة الخاصة بشهر مايو ستكون الزيادة الثالثة التي يقوم أصحاب المعاشات بصرفها.

وتتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف المعاشات للمستحقين من خلال «مكاتب البريد المصري في القاهرة الكبرى والمحافظات، ماكينات الصرافة الآلية الـ«ATM» بموجب فيزا كارت المعاش، المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول، منافذ فوري وبنك ناصر الاجتماعي».