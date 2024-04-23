تداول 113 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 8 سفن، وجرى تداول 113 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و673 شاحنة و190 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3 آلاف طن بضائع، و384 شاحنة، و180 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 110 آلاف طن بضائع ، و289 شاحنة و10 سيارات.

ميناء سفاجا يستعد لاستقبال سفينتين

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين ZHONG SHAN MEN والحرية 2، وتغادر السفينة TL HIPISCUS وعلى متنها 45 ألف طن فوسفات تصدير إلى إندونسيا، بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين EAGLE وبوسيدون إكسبريس، وغادرت السفينتين TRUE FAITH ، PRINCESS LAYLA، وعلى متنهما 59 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند وبلغاريا، والسفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 1.

كما شهد ميناء نويبع تداول 1620 طن، و335 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر»، مكونة من 4 سفن، هي «بريدج، وأيلة، وكوين نفرتيتي، وأور»، وسجلت مؤاني الهيئة وصول وسفر 1100 راكب.