الشرطة يبحث عن تعزيز صدارته لدوري نجوم العراق من بوابة الميناء

يبحث نادي الشرطة العراقي «48 نقطة»، تعزيزه صدارته لبطولة دوري نجوم العراق، عندما يلتقي ميناء البصرة على ملعب «الشعب الدولي»، بالجولة 22 من المسابقة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة.

ويدخل الشرطة العراقي «48 نقطة»، مباراة ميناء البصرة، بفوز على نفط الوسط بنتيجة 1-0 على «ملعب النجف الدولي» في الجولة 21 من عمر بطولة دوري نجوم العراق، ليتصدر البطولة بـ48 نقطة، بينما خسر الميناء أمام الكرخ بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب «الميناء الأولمبي»، ليحتل المركز الـ13 بـ26 نقطة.

الطلبة يحل ضيفا على كربلاء

وفي نفس الجولة، يستضيف كربلاء «15»، نظيره الطلبة «7» على ملعب «كربلاء الدولي»، في تمام الساعة الخامسة مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت يحل إربيل «14» ضيفا على الكهرباء «12» بملعب «الزوراء».

بغداد والزوراء بختام اليوم الأول من الجولة 22

وتنطلق مباريات اليوم الأول بالجولة 22 من منافسات بطولة دوري نجوم العراق، ظهر غد الأحد، بلقاء يجمع بين نوروز «6» في المركز، بنظيره زاخو في الترتيب الثالث على «ملعب السليمانية»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتختتم مباريات اليوم الأول من الجولة 22 ببطولة دوري نجوم العراق، بلقاء يجمع بين بغداد«19» والزوراء«4» على ملعب «المدينة الدولي»، وينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة.