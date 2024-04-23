مقترح بتوأمة بين مقاطعة صينية ومحافظة مصرية للترويج السياحي والثقافي

التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ني يوفينج سكرتير الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة خه بي الصينية والوفد المرافق له، خلال زيارته الحالية لمصر، بحضور سفير الصين الشعبية بمصر لياو ليكيانج، وعدد من مسؤولي السفارة، وممثلين عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وخلال اللقاء، أكد الطرفان أهمية الشراكة بين مصر والصين، وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، حيث تعد الصين شريكا استراتيجيا لمصر، وتشهد العلاقات بينهما تطورا كبيرا في عدّة مجالات خاصة في السياحة والآثار، وأشارت شلبي إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع بين القيادة السياسية في الدولتين، والتي تنعكس إيجابا على نمو العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية والسياحية.

أهمية السوق الصيني لمصر

وأكدت شلبي أهمية السوق الصيني لمصر، حيث يعد أحد أهم الأسواق السياحية التي تستهدفها الوزارة، مشيرة إلى زيادة أعداد السائحين الصينين الوافدين لمصر خلال عام 2023 بنسبة 254% مقارنة بعام 2022.

تأشيرات دخول السياح لمصر

واستعرضت التسهيلات التي تقدمها مصر في تأشيرات دخول السائحين إليها خاصة السوق الصيني، ومنها إمكانية الحصول على تأشيرة دخول اضطرارية عند الوصول من المنافذ المصرية، وتعزيز خطوط الطيران بين مصر والصين.

وأشارت إلى المعرض الأثري المؤقت المقرر إقامته بمتحف شنغهاي بالصين في يوليو المقبل بعنوان «قمة الهرم.. حضارة مصر القديمة»، والذي من شأنه أن يساهم في تعريف الصينيين بشكل أكبر بالتاريخ والحضارة المصرية القديمة والترويج السياحي لمصر في الصين.

ولفتت إلى حرص مصر على منح تسهيلات للمستثمرين في مجال السياحة في ضوء خطتها لتشجيع الاستثمار في زيادة الطاقة الفندقية، بما يساهم في تحقيق المستهدفات وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

وطالبت شلبي، المسؤولين الصينيين بتشجيع الترويج للفرص الاستثمارية الموجودة في مصر في مجال السياحة، خاصة في المجال الفندقي في نطاق السياحة الثقافية وإنشاء عدد من الفنادق الثابتة أو العائمة، كما تحدّثت عن إمكانية بحث عمل توأمة بين المقاطعة الصينية وإحدى المحافظات السياحية المصرية، بما يساهم في الترويج السياحي وإلقاء الضوء على المقومات السياحية والثقافية لكل منهما، ما سيكون له أثر بالغ على نمو الحركة السياحية بين البلدين، وهو ما أثنى عليه المسؤولون الصينيون، وجرى الاتفاق على دراسة سبل تنفيذه على أرض الواقع.

جاء اللقاء على هامش مشاركة غادة شلبي، نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في الحفل الذي نظمته سفارة الصين في مصر بأحد الفنادق المُطلة على أهرامات الجيزة، وذلك للترويج السياحي والثقافي والتجاري لمقاطعة خه بي الصينية، كما شاركت في حضور معرض الصور والمنتجات اليدوية الذي تم تنظيمه على هامش الحفل للترويج السياحي والثقافي والتجاري المشترك بين البلدين.

وشارك في حضور الحفل، أحمد سعد المدير التنفيذي لهيئة إدارة المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، والسفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر لدى الصين الأسبق ونائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، وZhang Yi المستشار الثقافي الصيني بالقاهرة، وعدد من مسئولي مقاطعة خه بي الصينية.

وتضمن الحفل بعض العروض من الفنون الفلكلور المصري والصيني، وعرض فيلم قصير عن أبرز ملامح المقاطعة الصينية.