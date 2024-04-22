غرفة السياحة تعلن غلق باب الترشح للانتخابات وفوز 5 أعضاء بالتزكية

أعلنت غرفة شركات السياحة إحدى الغرف السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنَّه تمّ إغلاق باب التقدم للترشح لانتخابات مجلس إدارة الغرفة ومندوبيها لدى الاتحاد مساء أمس الأحد، لافتة إلى أنَّ اللجنة المشكلة بالغرفة للغرفة لمراجعة كل الأوراق والمستندات الخاصة بالمرشحين برئاسة أسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة.

وعكفت الغرفة منذ فتح باب الترشح على التأكّد من سلامة إجراءات الترشح، موضحة أنَّ اللجنة سترفع خلال الأيام المقبلة كشوف المرشحين وأوراقهم إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية لاستكمال باقي الإجراءات تمهيدا لإجراء الانتخابات يوم 22 مايو المقبل.

43 مرشحا لمندوبي الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية

وأضافت الغرفة، في بيان صحفي اليوم، أنَّ عدد المرشحين لانتخابات مندوبي الغرفة لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية بلغ 43 مرشحا يتمّ اختيار 32 عضوا منهم، مشيرة إلى أنَّ جميع من تقدم لخوض انتخابات مجلس إدارة الغرفة بلغ 16 مرشحا.

وعقب غلق باب الترشح في انتخابات غرفة شركات السياحة أمس، تأكّد فوز كل من تامر الشاعر وكريم المنباوي ونادر عياد وشريف لطفي أبو زيد بعضوية مجلس إدارة الغرفة، بالتزكية عن الـ4 مقاعد المخصصة لشركات السياحة التي حققت حجم عمل سنوي 50 مليون جنيه من السياحة المستجلبة، كما فاز أيضا بالتزكية مهند فليفل بمقعد مجلس إدارة الغرفة المخصص للشركات فئة ب وج العاملة في النقل السياحي والطيران.

11 مرشحا على 3 مقاعد مجلس إدارة الغرفة

وجاء حسم 5 مقاعد بمجلس الإدارة بالتزكية بسبب عدم ترشح أيا من المرشحين أمامهم ، فيما ستجرى الانتخابات التي يخوضها 11 مرشحا يوم 22 مايو المقبل على الـ3 مقاعد المتبقية، وهي مقعد الشركات التي حققت حجم أعمال سنوي أكثر من 50 مليون جنيه والذي ستجري بين 4 مرشحين، ومقعدان لشركات السياحة التي حققت حجم أعمال سنوي أقل من 50 مليون جنيه والتي ستجري بين 7 مرشحين.