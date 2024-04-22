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دراما المتحدة

10 أمور تمنع الخشوع في الصلاة.. احذرها لتؤدي الفريضة بشكل صحيح (فيديو)

كتب:

رؤى ممدوح
03:41 م | الإثنين 22 أبريل 2024
الصلاة- أرشيفية

الصلاة- أرشيفية

الخشوع في الصلاة من واجباتها وتمامها وكمالها، إذ أن تشتت العقل يذهب الخشوع، وبالتالي يصبح المسلم كثير السهو والنسيان أثناء أداء الفريضة الأهم والأعظم وثاني أركان الإسلام.

أمور تمنع الخشوع في الصلاة

وأوضح الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، أنَّ هناك أسباب لعدم الخشوع في الصلاة وهي كالتالي:  

- القراءة باللحن بالنقصان أو الزيادة.

- رفع البصر عن موضع السجود.

- الإخلال بالركوع والسجود.

- الصلاة في الطريق؛ فمرور الناس، وصوت السيارات يقطع الخشوع.

- التكلف بالدعاء يذهب الخشوع.

- الصلاة وهو يفكر في قضاء الحاجة أو حاقنا البول، أو حازقا الريح.

- احتواء ثوبه أو مصلاه نقوشًا أو صورًا؛ لأنّها تشغل البال عن التلاوة والذكر.

- الصلاة بوجود طعام القريب أو الحاضر بسبب اشتهائه الذي يخل بالخشوع.

- العبث بالثوب أو بالبدن، أو التفكير بالقلب، بمعنى انشغال القلب بأمور الدنيا وغفلته عن الآخرة.

عوامل الخشوع في الصلاة

وأضاف عضو لجنة الفتوى بالأزهر أنَّ العبد يمكنه الخشوع في الصلاة من خلال كثرة الذكر خارج الصلاة والنظر إلى موضع السجود خلالها، وقراءة القرآن آية آية وأن يكون التسبيح، كل تسبيحة في نفس.

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