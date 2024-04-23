مواصفات أسئلة الفيزياء والكيمياء والأحياء للثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان الثانوية العامة في مواد «الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة» للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، والمقرر أن يبدأ يوم 10 يونيو المقبل، وفقا للجداول المعلنة، والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة المواد العلمية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة المواد العلمية «الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة» ستتكون من اختيار من متعدد بنسبة 85%، ونسبة 15% الأسئلة المقالية، موضحا توزيع الأسئلة والدرجات كالتالي:

- العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا.

- عدد الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا.

- عدد الأسئلة بدرجتين يبلع 6 أسئلة.

- زمن الاختبار في هذه المواد 3 ساعات.

- الأسئلة المقالية في المواد العلمية عبارة عن 4 أسئلة كل سؤال بدرجتي.

أكدت وزارة التعليم أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة مناسب مع وقت امتحان والمراجعة، مشيرا إلى أنها ستكون موضوعية، وواضحة، ومحددة، ولها إجابة واحدة صحيحة فقط بين البدائل الأربعة، وأنه سيجرى توزيع درجات الأسئلة المقالية على خطوات الحل، وليس على الناتج النهائي فقط.