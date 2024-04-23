«الصحة»: نهتم بتطوير الرعاية الصحية كأحد أشكال ضمان حقوق الإنسان والمساواة

قالت وزارة الصحة والسكان إن تطوير شتى مجالات الرعاية الصحية في مصر يحظى باهتمام القيادة السياسية، كأحد أشكال ضمان حقوق الإنسان وتحقيق المساواة وتحقيق رؤية مصر 2030.

واستعرضت وزارة الصحة مؤشرات تطور القطاع الصحي في مصر في المستقبل اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة ودعم مهارات وقدرات الكوادر البشرية، مؤكدةً أن الوزارة تعمل بشكل مؤسسي مع كافة قطاعات وجهات الدولة المعنية لتطوير كافة المجالات الصحية بمصر.

مساعي الدولة المصرية الحثيثة لتطوير كافة المنشآت الصحية

وأكدت الوزارة مساعي الدولة المصرية الحثيثة لتطوير المنشآت الصحية ومرافق الرعاية الصحية الحكومية المختلفة، لافتةً إلى ضرورة الاهتمام بتطوير مستشفيات القطاع الخاص والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة من القطاعين العام والخاص معاً، بما يضمن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص وخلق منظومة صحية قوية قادرة على تحقيق الاستدامة.

تقديم خدمات رعاية صحية متميزة للمرضى

ولفتت الوزارة إلى أنها أولت خلال الآونة الأخيرة اهتماما كبيرا بتطوير مجالات الرعاية الصحية من خلال العديد من المقومات، على رأسها رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المنشآت الصحية، ودعم التوسع الجغرافي للخدمات الطبية من خلال زيادة أعداد وحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات بما يضمن تيسير الوصول والحصول على الخدمات بكافة مناطق الجمهورية بشكل متكافئ.

وأكدت الوزارة الاهتمام بقدرات ومهارات العاملين والاستثمار في تقديم التدريبات المستحدثة في كافة التخصصات الطبية لتدريب كافة العاملين بالقطاع الصحي، فضلا عن دعم التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، وتبني فكر المبادرات الرئاسية والتي تعد أحد الأفكار الرائدة لضمان توسيع نطاق وصول الخدمات لكافة المواطنين.