ضبط 3 تجار عملة بتهمة تبييض 65 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة، المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، مقيمين بمحافظتي كفر الشيخ والإسماعيلية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهم إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضي و شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 65 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.