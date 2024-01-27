سقوط 5 تجار عملة في قبضة الأمن بـ3 محافظات
كتب:
محمد بركات
08:25 م | السبت 27 يناير 2024
وزارة الداخلية
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من تحقيق النتائج التالية:
ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية») بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
كما جرى ضبط (شخصين – مقيمين بمحافظة قنا)، وبحوزتهما (مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية»)، قاما بتجميعها من العاملين بالخارج بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
ضبط (شخصين) بنطاق محافظة الغربية، وبحوزتهما ( مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية») بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.