سقوط 5 تجار عملة في قبضة الأمن بـ3 محافظات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية») بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

كما جرى ضبط (شخصين – مقيمين بمحافظة قنا)، وبحوزتهما (مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية»)، قاما بتجميعها من العاملين بالخارج بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

ضبط (شخصين) بنطاق محافظة الغربية، وبحوزتهما ( مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية») بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.