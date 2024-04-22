«الإسكان»: الإنفاق الاستثماري على المدن الجديدة بلغ 1.3 تريليون جنيه خلال 45 عاما

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الانتهاء من إنشاء 23 مدينة جديدة على 3 أجيال زمنية خلال 36 عاما حتى 2014 على مساحة 750 ألف فدان، واستوعبت تلك المدن 5 ملايين نسمة، وجارى تنفيذ 24 مدينة جديدة «مدن الجيل الرابع» تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالي 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الإستثمارات بالمدن الجديدة «الأجيال السابقة والجيل الرابع» في الفترة من 2014 إلى 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75% من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.

وزير الإسكان: جاري تنفيذ 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة

جاء ذلك خلال حفل تكريم جمعية المهندسين المصرية، للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومنحة العضوية الفخرية بالجمعية، تقديرا لدوره المتميز ومساهمته فى تحقيق النهضة العمرانية، تزامنا مع احتفال الجمعية باليوبيل الذهبي «مرور مائة عام على تأسيسها»، تطور معدل الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ بلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023، 1.364 تريليون جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عاما (1978 : 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه، مشيرا إلى تطور الاستيعاب السكاني للمدن الجديدة، حيث بلغ حجم السكان فى الفترة من 1978 : 2023، 11.3 مليون نسمة، منهم 5 ملايين نسمة خلال 36 عاما حتى عام 2014، بمعدل استيعاب سنوى للسكان 140 ألف نسمة سنويا، في حين أستوعبت المدن الجديدة 6.3 مليون نسمة خلال 9 سنوات، بمعدل استيعاب سنوى للسكان 700 ألف نسمة سنويا.

وأكد وزير الإسكان أن تجربة الدولة المصرية في إنشاء وتنمية المدن الجديدة، واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، فلدينا عشرات المدن الجديدة، تشمل مدن الجيل الرابع، وهي مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، والتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتعتمد كل مدينة منها، على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذي تقع فيه، وتحقق الغرض من إنشائها.

الجزار: مدن الجيل الرابع ذكية ومستدامة تراعي المعايير البيئية والتغيرات المناخية

كما استعرض وزير الإسكان، المردود الاقتصادي للمشروعات القومية «عوائد التنمية»، إذ تطور إيراد المشروعات القومية المنفذة من قبل وزارة الإسكان من 57 مليار جنيه عام 2018، إلى 125 مليار جنيه عام 2023، وبلغ إجمالي مبيعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى عشرات المليارات (بالجنيه المصري والدولار الأمريكي) خلال عام 2023، وتنوعت سياسات إتاحة الأراضي، وبلغ عدد الطلبات لتخصيص الأراضي في 2023، 5122 طلبا بمساحة 80 ألف فدان، في حين كان عدد الطلبات في 2014، نحو 500 طلب، ولدينا رصيد من الأراضى المرفقة والوحدات السكنية بقمية مئات المليارات من الجنيهات.

وأشار إلى مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، إذ شارك (1420 مقاولا وشركة خاصة بخلاف مقاولي الباطن) في تنفيذ المشروعات القومية (مشروعات الإسكان والمرافق)، وعددها 17 لفا و500 مشروع بتكلفة إنشائية 2 تريليون جنيه، وفرت تلك المشروعات 6.5 مليون فرصة عمل (2.9 مليون فرصة عمل مباشرة – 3.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة)، إضافة إلى رواج الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.