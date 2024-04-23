ضبط رجل أعمال يدير كيانا تعليميا وهميا في سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط (مالك مكتب تجارة وتصدير – مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي «أكاديمية»، دون ترخيص بمحافظة سوهاج.

وقام المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وشهادات على خلاف الحقيقة، تمكنهم من العمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص منسوب صدورها للعديد من الجهات المختلفة - عدد من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية – جهاز لاب توب بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي).