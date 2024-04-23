محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع ههيا

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظه الشرقية، بشوارع مدينه ههيا لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو البيئي وصحي للمواطنين.

محافظ الشرقية يتفقد شوارع ههيا

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد شارعي مصطفى كامل والمحكمة وتفريعاتهما، وذلك بعد الانتهاء من رصفهما، ورفع كفاءتهما بطول 1850 مترًا، وبتكلفة 2 مليون و900 ألف جنية تماشيًا مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة، مؤكدًا أن المحافظة تسير بخطى متسارعة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارعها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الانتهاء من تطوير وتركيب بلاط الانترلوك

وحرص محافظ الشرقية على تفقد شارع البنك الأهلي القديم بدءًا من مزلقان المستشفى وصولا لشارع مصطفى كامل، وكذلك شارع عمر بن الخطاب وخلف صيدناوي وذلك بعد تم الانتهاء من تطويرهم بتركيب بلاط الإنترلوك على مساحة مسطحة 11 ألف متر، وبتكلفة 3 مليون و800 ألف جنيه، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لهم وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيهم.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ههيا باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية مع اجراء اعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة حفاظا على أرواح المواطنين وكذلك نقل الأسواق العشوائية، والتي تتسبب في تعطيل الحركة المرورية الي اماكن أخري بديلة يراعي فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظا على الأرواح والممتلكات.

رافق المحافظ في الجولة المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والأستاذ السيد صبحي رئيس مركز ومدينة ههيا.