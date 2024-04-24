قبل طرحه بأيام.. ضيوف الشرف يسيطرون على فيلم السرب

يضم فيلم السرب الذي يتمّ طرحه خلال عيد الأضحى المقبل، مجموعة كبيرة من الأبطال الذين يقدمون أدواراً حربية ضمن أحداث الفيلم، الذي يدور في إطار الحرب الممزوج بالحركة، كما ينضم إليه عدداً من ضيوف الشرف أيضاً.

يشارك ضمن أحداث فيلم السرب الذي ينطلق عرضه في عيد الأضحى المُقبل مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار الذين يقدمون أدواراً كضيوف شرف ومن أبرزهم الفنان أحمد حاتم وكريم فهمي وآسر ياسين ومحمود عبدالمغني ونيللي كريم.

فيلم السرب عيد الأضحى 2024

وتدور أحداث فيلم السرب حول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية ومنها واقعة قتل 21 مصرياً في ليبيا وإجراء الجيش بعمليات التصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

ومن أبطال فيلم السرب

الفنان أحمد السقا الذي يجسد شخصية «علي المصري» ومصطفى فهمي في دور «رئيس المخابرات» ومحمد فراج في دور «الإرهابي» وشريف منير ومحمد ممدوح ودياب وعمرو عبدالجليل وإسلام جمال، كما أنّه من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.