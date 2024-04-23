مواصفات أسئلة امتحانات التاريخ والفلسفة وعلم النفس للثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد الأدبية «التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع والفلسفة» وذلك للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وتوزيع الأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» والمقالية.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنَّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة في المواد الأدبية يتمّ وضعها من بنوك الأسئلة وتكون متدرجة في مستواها، مشيرة إلى أنَّه سيتمّ تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنَّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة تقيس مستويات الطلاب المختلفة ونواتج التعلم المطلوبة في كل مادة دراسية وتتضمن 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% من المستويات العقلية العليا.

مواصفات التاريخ والجغرافيا

وأوضحت وزارة التعليم، مواصفات أسئلة «التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع والفلسفة» وتوزيع الدرجات كالتالي:-

- العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالًا.

- تكون أسئلة الاختيار من متعدد عبارة عن 40 سؤالًا بدرجة واحدة.

- 6 أسئلة بدرجتين.

- زمن الاختبار في هذه المواد 3 ساعات.

- الأسئلة المقالية في هذه المواد عبارة عن 4 أسئلة كل سؤال بدرجتين.