آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة التموين.. اعرف المستندات المطلوبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية آخر موعد للتقديم على الوظائف الشاغرة لذوي الخبرة عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث تم فتح باب التقديم في 8 إبريل الماضي ، ويستمر التقديم حتى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، ليتبقى 10 أيام على قفل باب التقديم.

طرق التقديم في وظائف وزارة التموين

وأشار الإعلان الرسمي الصادر عن وزارة التموين والمنشور عبر بوابة الوظائف الحكومية، إلى أن آخر موعد للتقديم سيكون في 7-5-2024، والتقديم سيكون على وظيفة مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، حيث تسلم الطلبات باليد بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال ساعات العمل الرسمية.

وأكد الإعلان أنه سيتم المفاضلة بين المتقدمين للوظائف من ذوي الخبرة، وفقا للمادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016، ولن يلتفت لأي من الطلبات التي ترد بالبريد.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة التموين

- ملفين ورقي «أصل + صورة» من المؤهلات.

- 7 صور شخصية حديثة.

- 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية «أمامي وخلفي».

- بيان حالة وظيفية معتمدة.

- بيان بالإنجازات السابقة في العمل.

- المستندات الدالة على مستوى المهارات لشغل الوظيفة.

- مقترح لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.