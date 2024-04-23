تراجع إيرادات الأفلام المصرية في السينما.. حققت 1.7 مليون جنيه خلال 24 ساعة

تراجعت إيرادات أفلام موسم عيد الفطر السينمائي المعروضة في السينمات حاليا في أسبوعها الثاني، حيث لم تسجل الأفلام الـ 5 مجتمعة سوى مليون و725 ألف جنيه في دور العرض السينمائي عن أمس الاثنين، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

تصدر فيلم شقو بطولة الفنان عمرو يوسف قائمة الإيرادات محافظا على تواجده في المركز الأول منذ طرحه، محققا 916 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الثاني الفيلم الكوميدي فاصل من اللحظات السعيدة محققا إيرادات بلغت 658 ألف جنيه.

أما في المركز الثالث فيلم عالماشي بطولة علي ربيع محققا 123 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم أسود ملون سوى 24 ألف جنيه ليأتي في المركز الرابع، أما المركز الخامس والأخير من نصيب فيلم الحريفة بـ 2467 جنيها.

السرب ينضم إلى سباق الإيرادات مايو المقبل

وتستعد السينمات خلال الأيام المقبلة لاستقبال فيلم جديد ينضم إلى سباق الإيرادات، وذلك بعد ما حددت الشركة المنتجة لفيلم السرب يوم 1 مايو المقبل لعرضه في السينمات، وهو الفيلم الذي يجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، دياب، شريف منير، نيللي كريم بجانب ضيوف شرف: آسر ياسين، أحمد فهمي، كريم فهمي، أحمد حاتم، صبا مبارك بالإضافة إلى مصطفى فهمي.