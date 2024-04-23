916 ألف جنيه إيرادات فيلم شقو في السينمات خلال 24 ساعة

يحافظ فيلم شقو بطولة الفنان عمرو يوسف على صدارة شباك التذاكر في أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائي، حيث حقق الفيلم إيرادات عن أمس الاثنين بلغت 916 ألف جنيه، وذلك بحسب تقرير الإيرادات اليومية للأفلام المصرية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

حظى فيلم شقو بنصيب الأسد من إجمالي الإيرادات اليومية التي حققتها الأفلام مجتمعة والتي بلغت 1.7 مليون جنيه، وفي الوقت نفسه ارتفعت إيرادات الفيلم الكلية مع اقتراب انتهاء أسبوعه الثاني في السينمات لتبلغ 51 مليون جنيه حقق منهم 42 مليون جنيه في أسبوعه الأول بالسينمات خلال موسم عيد الفطر السينمائي.

قصة وأبطال فيلم شقو

تدور أحداث فيلم شقو عن مجموعة من الأصدقاء يقومون بعدد من الأعمال الإجرامية، وعندما يقرر أحد أفراد الجماعة الابتعاد عن هذا الطريق يبتزه صديقه حتى يرغمه على العودة لمواصلة أعمالهما معا، وهو من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح بجانب دينا الشربيني وأمينة خليل بالإضافة إلى وليد فواز ومحمد جمعة، من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.