رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

القوات المسلحة: نفذنا 30 مشروعًا في قطاع الإسكان بسيناء منذ 2014

كتب:

محمد مجدي
12:26 م | الثلاثاء 23 أبريل 2024
مدينة رفح الجديدة

مدينة رفح الجديدة

كشف تقرير معلوماتي «إنفوجراف»، أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عن تكليف المؤسسة العسكرية بتنفيذ أكثر من 460 مشروعًا لخدمة جميع مجالات التنمية في شبه جزيرة سيناء، اعتبارًا من يوم 30 يونيو 2014 حتى الآن.

وقالت القوات المسلحة، في تقريرها، إنَّ القوات المسلحة نفذت 30 مشروعًا في قطاع الإسكان بشبه جزيرة سيناء، وجار تنفيذ 4 مشروعات جديدة، ومن المُخطط تنفيذ 4 مشروعات أخرى.

وأوضحت القوات المسلحة في تقريرها، أنَّه تمّ إنشاء مدن الإسماعيلية الجديدة ورفح الجديدة ومدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، فضلاً عن مشروعات سكنية متنوعة كالآتي:

 

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يضع إكليل زهور على النصب التذكاري بمناسبة عيد تحرير سيناء

تامر حسني يحيي حفل عيد تحرير سيناء في العاصمة الإدارية الجديدة

القوات المسلحة في عيد تحرير سيناء: التمسك بالأرض والعرض عقيدة راسخة «فيديو»

شيخ الأزهر والبابا في عيد تحرير سيناء: أرض مقدسة وملجأ أمن للجميع (فيديو)
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.