القوات المسلحة: نفذنا 30 مشروعًا في قطاع الإسكان بسيناء منذ 2014

كشف تقرير معلوماتي «إنفوجراف»، أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، عن تكليف المؤسسة العسكرية بتنفيذ أكثر من 460 مشروعًا لخدمة جميع مجالات التنمية في شبه جزيرة سيناء، اعتبارًا من يوم 30 يونيو 2014 حتى الآن.

وقالت القوات المسلحة، في تقريرها، إنَّ القوات المسلحة نفذت 30 مشروعًا في قطاع الإسكان بشبه جزيرة سيناء، وجار تنفيذ 4 مشروعات جديدة، ومن المُخطط تنفيذ 4 مشروعات أخرى.

وأوضحت القوات المسلحة في تقريرها، أنَّه تمّ إنشاء مدن الإسماعيلية الجديدة ورفح الجديدة ومدينة سلام مصر بشرق بورسعيد، فضلاً عن مشروعات سكنية متنوعة كالآتي: