خطوات بسيطة لعمل لانشون الفراخ في المنزل.. «مش هتشتريه من برا تاني»

اللانشون من الأطعمة اللذيذة والمفضلة لدى كثيرين، يُقبلون على شرائه وتناوله في مختلف الأوقات، وبسبب رغبة البعض في تحضير طعامه بنفسه بدلًا من شرائه جاهزًا، ضمانًا لجودته وتلبية لمختلف الأذواق وتوفيرًا للتكلفة، نستعرض في السطور التالية طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل.

أسهل طريقة لعمل لانشون الفراخ في المنزل

ويحتاج عمل لانشون الفراخ في المنزل إلى توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

مكونات لانشون الفراخ

1 كيلو جرام صدر دجاج مُقطع مكعبات صغيرة.

1/2 كوب حليب بودرة.

1/4 كوب جيلاتين.1 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1/4 ملعقة صغيرة بصلة بودرة.

1/4 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ماء حسب الحاجة.

خطوات عمل لانشون الفراخ

بعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة يمكن اتباع الخطوات التالية لعمل لانشون الفراخ في المنزل، حسب تقرير عرضته قناة «CBC سفرة»: