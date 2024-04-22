خطوات بسيطة لعمل لانشون الفراخ في المنزل.. «مش هتشتريه من برا تاني»
كتب:
تامر نادر
11:07 م | الإثنين 22 أبريل 2024
عمل لانشون الفراخ في المنزل
اللانشون من الأطعمة اللذيذة والمفضلة لدى كثيرين، يُقبلون على شرائه وتناوله في مختلف الأوقات، وبسبب رغبة البعض في تحضير طعامه بنفسه بدلًا من شرائه جاهزًا، ضمانًا لجودته وتلبية لمختلف الأذواق وتوفيرًا للتكلفة، نستعرض في السطور التالية طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل.
أسهل طريقة لعمل لانشون الفراخ في المنزل
ويحتاج عمل لانشون الفراخ في المنزل إلى توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:
مكونات لانشون الفراخ
1 كيلو جرام صدر دجاج مُقطع مكعبات صغيرة.
- 1/2 كوب حليب بودرة.
- 1/4 كوب جيلاتين.1 ملعقة كبيرة نشا.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 1/4 ملعقة صغيرة بصلة بودرة.
- 1/4 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
- ماء حسب الحاجة.
خطوات عمل لانشون الفراخ
بعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة يمكن اتباع الخطوات التالية لعمل لانشون الفراخ في المنزل، حسب تقرير عرضته قناة «CBC سفرة»:
- وضع الدجاج في قدر وتغطيته بالماء ووضعه على نار عالية حتى يغلي، ثم يتم تخفيف النار وتركه يسلق لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج تمامًا.
- نقع الجيلاتين في 1/4 كوب ماء بارد لمدة 5 دقائق حتى يلين.
- إخراج الدجاج من المرق ونتركه ليبرد قليلًا، ثم يتم وضعه في محضر الطعام وطحنه حتى يصبح ناعمًا.
- إضافة الحليب البودرة، الجيلاتين المنقوع، النشا، الملح، الفلفل الأسود، البصل البودرة، الثوم البودرة إلى الدجاج المُطحون وخلط كل ذلك جيدًا حتى يصبح المزيج متجانسًا.
- إضافة الماء تدريجيًا إلى المزيج مع الاستمرار في الخلط حتى نحصل على قوام كريمي كثيف.
- صبّ المزيج في قالب خبز مُبطّن بورق زبدة وتسويته جيدًا.
- تغطية القالب ووضعه في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل أو حتى يتماسك تمامًا.
- إخراج اللانشون من الثلاجة وتقطيعه إلى شرائح رفيعة وتقديمه مع الخبز أو الخضروات أو في السندويشات.